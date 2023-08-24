Стартовал второй сезон тревел-шоу "Национальность.ru"

Запущен второй сезон тревел-шоу "Национальность.ru", которое знакомит с культурой разных народов России. В каждом выпуске проекта рассказывается о традициях, религии, языке, местной кухне 50 новых национальностей, а также проверяются стереотипы. Ведущими первого сезона стали популярные блогеры Катя Мускатина и Иван Чуйков, во втором сезоне к ним присоединилась Натали Неведрова.

В России проживает более 190 национальностей, но многие не знают, как они живут, — именно поэтому и появилась идея создания такого проекта.

В шоу будут такие рубрики: факты о национальности, ремесло, культура, кухня, верования и религия. Кроме того, в выпусках будет раздел "Герой", в котором ведущий познакомит с известным человеком определённой национальности. Во втором сезоне создатели шоу сделали акцент на редко упоминаемых народах. Также зрителей ждут встречи с региональными блогерами, которые помогут по-новому взглянуть на жизнь в разных уголках России.

Кроме того, в проекте есть серия коротких минутных роликов, которые помогут лучше усвоить информацию за счёт графики и анимации. В первом сезоне видео набрали более 15 миллионов просмотров. Увидеть ролики, которые публикуются ежедневно, можно во "ВКонтакте", на YouTube, Rutube и в "Одноклассниках".