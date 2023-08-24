"Горячая точка": Пушилин рассказал о ситуации вокруг Артёмовска

По флангам Артёмовского направления обстановка пока остаётся горячей. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Горячая точка — Артёмовское направление, то есть по флангам. Сказал бы свою настороженную оценку, ситуация стабилизируется сейчас", — отметил он в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Пушилин добавил, что на рубеже Урожайное – Старомайорское ВСУ регулярно пытаются атаковать и закрепиться, однако ВС РФ делают всё, чтобы не допустить этого.