"Горячая точка": Пушилин рассказал о ситуации вокруг Артёмовска
Пушилин заявил, что ситуация на Артёмовском направлении стабилизируется
По флангам Артёмовского направления обстановка пока остаётся горячей. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Горячая точка — Артёмовское направление, то есть по флангам. Сказал бы свою настороженную оценку, ситуация стабилизируется сейчас", — отметил он в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Пушилин добавил, что на рубеже Урожайное – Старомайорское ВСУ регулярно пытаются атаковать и закрепиться, однако ВС РФ делают всё, чтобы не допустить этого.
Ранее Лайф рассказывал о том, что американские чиновники оказались разочарованы темпами контрнаступления ВСУ.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин