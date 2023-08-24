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24 августа, 17:39

"Горячая точка": Пушилин рассказал о ситуации вокруг Артёмовска

Пушилин заявил, что ситуация на Артёмовском направлении стабилизируется

По флангам Артёмовского направления обстановка пока остаётся горячей. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Горячая точка — Артёмовское направление, то есть по флангам. Сказал бы свою настороженную оценку, ситуация стабилизируется сейчас", — отметил он в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Пушилин добавил, что на рубеже Урожайное – Старомайорское ВСУ регулярно пытаются атаковать и закрепиться, однако ВС РФ делают всё, чтобы не допустить этого.

Пушилин: ВСУ продолжают попытки атаковать по флангам Артёмовска

Пушилин: ВСУ продолжают попытки атаковать по флангам Артёмовска

Ранее Лайф рассказывал о том, что американские чиновники оказались разочарованы темпами контрнаступления ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Осипов
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