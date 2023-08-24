"Не сводил глаз 10 минут": В Германии попал на фото загадочный "человек-волк"

В горах Гарц в Германии сфотографировали отшельника, которого в народе прозвали человеком-волком. Об этом загадочном мужчине, который живёт в лесах неподалёку от Бланкенбурга, пишут уже много лет. Сообщалось, что местные жители видели там вырытые ямы для костра и примитивные жилища. Теперь же появилось первое доказательство — фото на камеру телефона.

На снимке изображён обнажённый мужчина, который сидит, опираясь на палку. Как сообщает Bild, человека сняли двое жителей Хальберштадта, которые приехали изучить местную пещеру.

"Когда мы дошли до пещер, то увидели перед собой человека-волка. Он стоял над одной из пещер, держа в руках длинную палку, которая была похожа на копьё", — отметила одна из очевидцев.

Причём "человек-волк" заметил её и не переставал смотреть на протяжении 10 минут. Предположительно, мужчине около 40 лет. Местные жители говорят, что он грязный и ведёт себя как человек каменного века из учебника истории.