Две киевлянки отметили День независимости Украины танцами среди могил бойцов ВСУ

Две молодые киевлянки своеобразно отметили День независимости Украины: они устроили танцы прямо среди могил погибших солдат украинской армии. Пляски они опубликовали в Сети, после чего нарвались на волну хейта. Скандальный ролик девушки позднее удалили и извинились за поступок.

Свой поступок девушки объяснили тем, что танцы они затеяли рядом с могилой своего отца, который погиб в Изюме: он якобы как-то по-особенному относился к культуре захоронения. Поначалу, по их словам, они не увидели ничего зазорного в том, что сделали, но позднее переоценили собственные действия.