Две киевлянки отметили День независимости Украины танцами среди могил бойцов ВСУ
Две сестры, устроившие в Киеве танцы среди могил солдат ВСУ. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vl_lindemann
Две молодые киевлянки своеобразно отметили День независимости Украины: они устроили танцы прямо среди могил погибших солдат украинской армии. Пляски они опубликовали в Сети, после чего нарвались на волну хейта. Скандальный ролик девушки позднее удалили и извинились за поступок.
Две сестры, устроившие в Киеве танцы среди могил воинов. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vl_lindemann
Свой поступок девушки объяснили тем, что танцы они затеяли рядом с могилой своего отца, который погиб в Изюме: он якобы как-то по-особенному относился к культуре захоронения. Поначалу, по их словам, они не увидели ничего зазорного в том, что сделали, но позднее переоценили собственные действия.
"Я и моя сестра приносим извинения", — написали они в соцсетях.
Ранее пресс-служба мэрии Львова сообщила, что останки 653 воинов, павших во время Первой мировой и Великой Отечественной войн, эксгумированы на мемориальном кладбище на Марсовом поле. Их планируют перенести на другое кладбище, но, на какое именно, не уточняется. На этом же месте планируется сделать кладбище ВСУ.