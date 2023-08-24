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24 августа, 19:21

Две киевлянки отметили День независимости Украины танцами среди могил бойцов ВСУ

<p>Две сестры, устроившие в Киеве танцы среди могил солдат ВСУ. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vl_lindemann</p>

Две сестры, устроившие в Киеве танцы среди могил солдат ВСУ. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vl_lindemann

Две молодые киевлянки своеобразно отметили День независимости Украины: они устроили танцы прямо среди могил погибших солдат украинской армии. Пляски они опубликовали в Сети, после чего нарвались на волну хейта. Скандальный ролик девушки позднее удалили и извинились за поступок.

Две сестры, устроившие в Киеве танцы среди могил воинов. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vl_lindemann

Свой поступок девушки объяснили тем, что танцы они затеяли рядом с могилой своего отца, который погиб в Изюме: он якобы как-то по-особенному относился к культуре захоронения. Поначалу, по их словам, они не увидели ничего зазорного в том, что сделали, но позднее переоценили собственные действия.

"Я и моя сестра приносим извинения", — написали они в соцсетях.

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Ранее пресс-служба мэрии Львова сообщила, что останки 653 воинов, павших во время Первой мировой и Великой Отечественной войн, эксгумированы на мемориальном кладбище на Марсовом поле. Их планируют перенести на другое кладбище, но, на какое именно, не уточняется. На этом же месте планируется сделать кладбище ВСУ.

Анатолий Симоненко
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