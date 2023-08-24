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24 августа, 19:06

Развожаев предупредил о возможных громких звуках в Севастополе

Развожаев: Громкие звуки в Севастополе — учения на полигоне в Казачьей бухте

Громкие звуки, которые жители Севастополя могут услышать в городе, обусловлены стрельбами на полигоне в Казачьей бухте. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте, в том числе из ручных гранатомётов. В зависимости от направления ветра звук может быть слышен в разных районах города", — написал он в телеграм-канале.

Развожаев добавил, что тренировка продлится до 23:00, и подчеркнул, что в городе спокойная обстановка.

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Лайф напоминает: 12 августа Развожаев также предупреждал о громких звуках. Тогда на молах флот проводил тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению.

Обложка ©

ТАСС / Павлишак Алексей

Никита Осипов
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