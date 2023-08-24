Развожаев предупредил о возможных громких звуках в Севастополе

Громкие звуки, которые жители Севастополя могут услышать в городе, обусловлены стрельбами на полигоне в Казачьей бухте. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте, в том числе из ручных гранатомётов. В зависимости от направления ветра звук может быть слышен в разных районах города", — написал он в телеграм-канале.

Развожаев добавил, что тренировка продлится до 23:00, и подчеркнул, что в городе спокойная обстановка.