Развожаев предупредил о возможных громких звуках в Севастополе
Развожаев: Громкие звуки в Севастополе — учения на полигоне в Казачьей бухте
Громкие звуки, которые жители Севастополя могут услышать в городе, обусловлены стрельбами на полигоне в Казачьей бухте. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте, в том числе из ручных гранатомётов. В зависимости от направления ветра звук может быть слышен в разных районах города", — написал он в телеграм-канале.
Развожаев добавил, что тренировка продлится до 23:00, и подчеркнул, что в городе спокойная обстановка.
Лайф напоминает: 12 августа Развожаев также предупреждал о громких звуках. Тогда на молах флот проводил тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению.
ТАСС / Павлишак Алексей