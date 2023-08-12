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12 августа, 18:49

Глава Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе

Развожаев предупредил о звуках стрельбы в Севастополе из-за учений флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил местных жителей, что на молах флот будет проводить тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом он написал в телеграм-канале.

"В ближайшие полчаса на Южном и Северном молах наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения", — отметил Развожаев, подчеркнув, что в Севастополе спокойная обстановка.

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Ранее в Севастополе нашли морскую мину в ста метрах от берега. Позже Развожаев заявил, что информация о ней оказалась ложной.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Никита Осипов
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