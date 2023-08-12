Глава Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе
Развожаев предупредил о звуках стрельбы в Севастополе из-за учений флота
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил местных жителей, что на молах флот будет проводить тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом он написал в телеграм-канале.
"В ближайшие полчаса на Южном и Северном молах наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения", — отметил Развожаев, подчеркнув, что в Севастополе спокойная обстановка.
Ранее в Севастополе нашли морскую мину в ста метрах от берега. Позже Развожаев заявил, что информация о ней оказалась ложной.
ТАСС / Мальгавко Сергей