Глава Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил местных жителей, что на молах флот будет проводить тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом он написал в телеграм-канале.

"В ближайшие полчаса на Южном и Северном молах наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения", — отметил Развожаев, подчеркнув, что в Севастополе спокойная обстановка.