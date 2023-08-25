Зайнутдинов принёс "Бешикташу" победу над киевским "Динамо"

Перешедший из ЦСКА полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов забил гол в дебютном матче за "Бешикташ", который на выезде обыграл киевское "Динамо" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Игра прошла на стадионе "Гиулешти-Валентин Станеску" в городе Бухаресте. В турецком клубе отличились Венсан Абубакар (40-я минута), Омар Колли (64) и Бахтиёр Зайнутдинов (90+5). В составе "Динамо" голы забили Николай Шапаренко (60) и Назар Волошин (66).

Стоит отметить, что Зайнутдинов провёл дебютный матч за "Бешикташ", выйдя на поле на замену в перерыве. Ответный матч пройдёт в Стамбуле 31 августа.