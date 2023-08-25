Управлявший наследием отца сын Пабло Пикассо скончался в возрасте 76 лет

В возрасте 76 лет ушёл из жизни сын известного испанского художника Пабло Пикассо. Клод Руис Пикассо до последнего времени управлял фондом наследия своего отца, передаёт агентство AFP.

"Клод Руис Пикассо скончался в Швейцарии… Он оставил жену Сильвию и двух детей, Жасмен и Солаль", — сообщил адвокат умершего Жан-Жак Нойер.

Сын Пабло Пикассо Клод (третий справа) в мастерской российской художницы Татьяны Назаренко. 1997 год. Фото © ТАСС / Людмила Пахомова

Усопший с 1989 года управлял фондом наследия художника до июля этого года, после чего передал должность сестре Паломе. Стоит отметить, что организация обладает монополией на авторские права и борется с подделками, регулярно обращаясь в суд.