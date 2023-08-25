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24 августа, 21:31

Управлявший наследием отца сын Пабло Пикассо скончался в возрасте 76 лет

<p>Клод Руис Пикассо. Обложка © ТАСС / imago / Winfried Rothermel</p>

Клод Руис Пикассо. Обложка © ТАСС / imago / Winfried Rothermel

В возрасте 76 лет ушёл из жизни сын известного испанского художника Пабло Пикассо. Клод Руис Пикассо до последнего времени управлял фондом наследия своего отца, передаёт агентство AFP.

"Клод Руис Пикассо скончался в Швейцарии… Он оставил жену Сильвию и двух детей, Жасмен и Солаль", — сообщил адвокат умершего Жан-Жак Нойер.

Сын Пабло Пикассо Клод (третий справа) в мастерской российской художницы Татьяны Назаренко. 1997 год. Фото © ТАСС / Людмила Пахомова

Сын Пабло Пикассо Клод (третий справа) в мастерской российской художницы Татьяны Назаренко. 1997 год. Фото © ТАСС / Людмила Пахомова

Усопший с 1989 года управлял фондом наследия художника до июля этого года, после чего передал должность сестре Паломе. Стоит отметить, что организация обладает монополией на авторские права и борется с подделками, регулярно обращаясь в суд.

Умер художник журнала "Мурзилка" Николай Устинов

Умер художник журнала "Мурзилка" Николай Устинов

Ранее Лайф писал, что скончался 76-летний британский художник Джейми Рид. Он обрёл мировую популярность после создания обложек для альбомов английской панк-группы Sex Pistols.

Кузьма Спирин
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