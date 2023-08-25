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Опубликовано 25 августа 2023, 01:00

Хорватия выделила Украине очередной пакет военной помощи и засекретила его

Хорватия направит Украине пакет военной помощи ещё на 30 млн евро

Правительство Хорватии приняло решение о выделении восьмого пакета военной помощи Украине на сумму в 30 миллионов евро, сообщила пресс-служба кабмина.

"Правительство приняло решение о дарении материальных средств. Пункт повестки обозначен графой "секретно", поэтому не можем его опубликовать", — сообщила пресс-служба кабмина после заседания, на котором решалось выделение помощи Украине.

Стоит отметить, что после этого совокупная помощь Загреба Киеву составит около 256 миллионов евро. Глава Министерства обороны Хорватии Марио Баножич, в свою очередь, пояснил, что из общей помощи в 256 миллионов евро 180 миллионов пришлись на военную помощь.

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Ранее Лайф писал, что новый саммит по военной помощи для Украины в формате "Рамштайн" пройдёт с 17 по 24 сентября. Украинский министр обороны Алексей Резников рассказал журналистам, что это будет очная встреча.

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Pixabay

Кузьма Спирин
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