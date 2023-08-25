Раскрыта опасность, которую влечёт за собой совместный сон матери и сына

Мать и сын не должны спать вместе, если ребёнку исполнилось больше двух-трёх лет, иначе ментальному состоянию малыша могут быть нанесены травмы, рассказала "Газете.ru" психолог-сексолог Риналия Сафина.

Она посоветовала по достижении этого возраста "отселить" чадо в отдельную кровать, ведь это период социализации, когда неправильное поведение может спровоцировать психические расстройства в будущем.

"Привычка спать с матерью в школьном и подростковом возрасте формирует у сына эдипов комплекс — это патологическая сексуальная тяга к матери и ревностное восприятие отца. Причём не имеет значения, полная ли семья или мать воспитывает сына одна", — пояснила Сафина.

По словам специалиста, мать тоже в опасности, ведь совместный сон с ребёнком может разрушить её личную жизнь. Случиться это может из-за того, что женщина концентрирует нежность и ласку на сыне, а не на муже. В будущем чересчур привязанная к мальчику мать не даст ему выстроить здоровые отношения с противоположным полом, предупредила Сафина.