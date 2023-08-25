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24 августа, 22:49

В Госдепе прокомментировали планы БРИКС по расширению

Госдеп в ответ на расширение БРИКС заявил о свободе стран выбирать союзников

В Вашингтоне считают, что другие страны вправе самостоятельно выбирать себе партнёров и объединения, с которыми они пожелают сотрудничать. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США, комментируя планы БРИКС по принятию новых участников. Его заявление приводит РИА "Новости".

"США заявляют о своей убеждённости в том, что страны сами могут выбирать партнёров и объединения, с которыми они будут сотрудничать. Мы продолжим работать с нашими партнёрами на двухсторонних, региональных и многосторонних форумах, чтобы укрепить наше общее процветание, а также поддержать глобальные мир и безопасность", — заявил высокопоставленный сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Путин: БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет

Путин: БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС официально объявил, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдёт шесть стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Членство вступает в силу с 1 января 2024 года.

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Кузьма Спирин
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