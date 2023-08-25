В Госдепе прокомментировали планы БРИКС по расширению

В Вашингтоне считают, что другие страны вправе самостоятельно выбирать себе партнёров и объединения, с которыми они пожелают сотрудничать. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США, комментируя планы БРИКС по принятию новых участников. Его заявление приводит РИА "Новости".

"США заявляют о своей убеждённости в том, что страны сами могут выбирать партнёров и объединения, с которыми они будут сотрудничать. Мы продолжим работать с нашими партнёрами на двухсторонних, региональных и многосторонних форумах, чтобы укрепить наше общее процветание, а также поддержать глобальные мир и безопасность", — заявил высокопоставленный сотрудник американского внешнеполитического ведомства.