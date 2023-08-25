В панцирях черепах найдены радиоактивные следы давних ядерных испытаний

Панцири черепах, как и ногтевые пластины, способны сохранять информацию об уровне радиации. Такие выводы сделали американские физики в результате испытаний, результаты которых были опубликованы в журнале PNAS Nexus.

Так, по данным учёных, изучение панцирей черепах даёт возможность определить приблизительные даты ядерных испытаний на тех территориях, где проживали эти существа. Речь также идёт и о других событиях, имеющих отношение к радиоактивным загрязнениям.

Всё дело в том, что черепаший панцирь состоит из кератиновых слоёв, нарастающих один за другим. В них сохраняются примеси, витавшие в атмосфере периода, в который формировались панцирные слои. Как оказалось в ходе исследования, в кератин способны проникать и радиоактивные изотопы.

По данным учёных, датировка слоёв четырёх панцирей, которые содержали следы радиоактивных изотопов, совпала с периодом ядерных испытаний и радиоактивного загрязнения на территории, где они были найдены. Специалисты подчеркнули, что этот метод работает также с рогами, перьями и прочими плотными структурами животных. При этом образцы, достаточные для анализа, можно получить и от живых существ.

"Такой подход позволит более детально реконструировать историю радиоактивного загрязнения различных экосистем, в том числе с использованием музейных экземпляров", — рассказали исследователи.