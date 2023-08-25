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24 августа, 23:35

Воздушное пространство над Внуково и Домодедово закрыли

ТАСС: Над Внуково и Домодедово закрыли воздушное пространство

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей авиационных служб.

"Аэропорты Домодедово и Внуково временно не отправляют и не принимают рейсы. Часть самолётов направлены в зону ожидания", — рассказали информагентству.

Московские аэропорты ограничивали полёты из-за дронов, но сейчас работают штатно

Московские аэропорты ограничивали полёты из-за дронов, но сейчас работают штатно

Ранее Лайф писал, что 45 пассажирских и два грузовых рейса были перенаправлены из Москвы в другие города утром 21 августа в связи с ограничением полётов в столичные аэропорты из-за беспилотников.

Обложка ©

Pixabay

Кузьма Спирин
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