Воздушное пространство над Внуково и Домодедово закрыли

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей авиационных служб.

"Аэропорты Домодедово и Внуково временно не отправляют и не принимают рейсы. Часть самолётов направлены в зону ожидания", — рассказали информагентству.