Нутрициолог рассказала о пользе и вреде бананов при некоторых заболеваниях
Нутрициолог Гусакова: Бананы противопоказаны при диабете и заболеваниях ЖКТ
Бананы являются одним из любимых фруктов многих россиян, но употреблять их можно далеко не всем: их употребление противопоказано при заболеваниях ЖКТ, почек и при сахарном диабете. Об этом NEWS.ru сообщила нутрициолог Вероника Гусакова.
Зато при артрите и астме бананы наоборот, принесут пользу из-за высокого содержания витамина B6, который снижает воспаление в организме и улучшает работу иммунной системы. Содержащийся в них калий укрепляет кости и суставы, а также отвечает за водный баланс в организме. Магний хорошо скажется на работе сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, этот фрукт — отличный перекус до или после занятия спортом, так как он даёт много энергии из-за высокого содержания углеводов.
"После тренировки поможет закрыть "углеводное окно" для более быстрого восстановления. Бананы легко перевариваются и быстро усваиваются, поэтому они могут быть отличным перекусом", — пояснила Гусакова.
Ранее диетолог Марьяна Джутова рассказала, что аминокислота триптофан, которая содержится в бананах, регулирует уровень серотонина в организме, который многие называют гормоном счастья.
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