Нутрициолог рассказала о пользе и вреде бананов при некоторых заболеваниях

Бананы являются одним из любимых фруктов многих россиян, но употреблять их можно далеко не всем: их употребление противопоказано при заболеваниях ЖКТ, почек и при сахарном диабете. Об этом NEWS.ru сообщила нутрициолог Вероника Гусакова.

Зато при артрите и астме бананы наоборот, принесут пользу из-за высокого содержания витамина B6, который снижает воспаление в организме и улучшает работу иммунной системы. Содержащийся в них калий укрепляет кости и суставы, а также отвечает за водный баланс в организме. Магний хорошо скажется на работе сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, этот фрукт — отличный перекус до или после занятия спортом, так как он даёт много энергии из-за высокого содержания углеводов.