Может нервировать: Врач рассказала, почему спокойная музыка помогает не всем

Жанр успокаивающей музыки не всегда способен снять стресс с человека. Как рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина, некоторых она будет лишь раздражать.

"Нельзя сказать, что жанр успокаивающей и расслабляющей музыки однозначно у всех будет снимать стресс. Человек, который находится в состоянии активного принятия решений, находится во внутреннем состоянии напряжения — цейтнота. Успокаивающая музыка будет не снимать у него этот стресс, а, наоборот, усиливать", — пояснила она.

По её словам, люди делятся на аудиалов, визуалов и кинестетиков, соответственно, лучше воспринимая мир через звуки, зрение и на ощупь. Для аудиалов более значим звук, оформленный в музыку или тексты. Такие люди острее ощущают оттенки речи и звуковые переливы. Именно это не позволяет аудиалам концентрироваться на своих делах, когда играет музыка.

При этом визуалы, напротив, могут спокойно работать, когда рядом громко звучит мелодия, и даже воспринимать её как помогающую, параллельно переключая внимание на важные дела, резюмировала врач.