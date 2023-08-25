Российские бойцы уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ в районе Урожайного
МО РФ: Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Урожайного в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили склад боеприпасов, опорный пункт, а также автомобиль с солдатами ВСУ в районе населённого пункта Урожайное в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
"Поражены два пункта временной дислокации ВСУ, уничтожен склад боеприпасов, опорный пункт, автомобиль с боевиками, поражены скопления живой силы. Ударным БПЛА уничтожен БТР с пехотой ВСУ", — приводит слова военного ТАСС.
Также он рассказал, что в районе Новополя барражирующим боеприпасом "Ланцет" была уничтожена самоходная установка "Гвоздика", а в районе Старомайорского, Урожайного и Приютного штурмовая и армейская авиация поразила скопления живой силы и техники ВСУ. Помимо этого зенитным ракетным комплексом "Оса" сбиты два беспилотных летательных аппарата самолётного типа "Фурия".
Ранее Минобороны РФ опубликовало эксклюзивные кадры позиций ВСУ на Купянском направлении, которые были захвачены силами российской группировки войск "Запад". На опубликованных кадрах продемонстрированы последствия продолжительных боёв на данном участке.
VK / Минобороны РФ