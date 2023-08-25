Российские бойцы уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ в районе Урожайного

Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили склад боеприпасов, опорный пункт, а также автомобиль с солдатами ВСУ в районе населённого пункта Урожайное в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Поражены два пункта временной дислокации ВСУ, уничтожен склад боеприпасов, опорный пункт, автомобиль с боевиками, поражены скопления живой силы. Ударным БПЛА уничтожен БТР с пехотой ВСУ", — приводит слова военного ТАСС.

Также он рассказал, что в районе Новополя барражирующим боеприпасом "Ланцет" была уничтожена самоходная установка "Гвоздика", а в районе Старомайорского, Урожайного и Приютного штурмовая и армейская авиация поразила скопления живой силы и техники ВСУ. Помимо этого зенитным ракетным комплексом "Оса" сбиты два беспилотных летательных аппарата самолётного типа "Фурия".