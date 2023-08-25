В Индии останки телеведущей нашли спустя пять лет после её пропажи

Индийские полицейские обнаружили ужасную находку. Как пишет газета Indian Express, стражи правопорядка нашли останки телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, пропавшей без вести в конце 2018 года.

Скелет, завёрнутый в одеяло, был обнаружен полицейскими под проезжей частью национальной автомагистрали в городе Корба. Правоохранители считают, что в октябре 2018 года её убил сожитель, 37-летний фитнес-инструктор. Злоумышленник впоследствии с двумя сообщниками спрятал тело там, где позже начали строить шоссе. По предварительной версии, причиной убийства стали финансовые разногласия.

Стоит отметить, что примерное место захоронения погибшей установили после того, как всех троих подозреваемых арестовали. В настоящее время следователи собирают образцы ДНК убитой и её родственников, чтобы опознать останки.