ВСУ применили фосфорные снаряды в Запорожье, заявил военврач

Медик уточнил, что благодаря оперативному вмешательству российских анестезиологов удалось вовремя идентифицировать поражение и принять соответствующие меры: провести эвакуацию и санитарную обработку. Как добавил военврач, если СМИ начинают писать о желании стран НАТО поставить Украине некое новое вооружение, оно, как правило, сразу начинает использоваться и применяться на фронте в этот же день.