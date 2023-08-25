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Регион
Опубликовано 25 августа 2023, 05:26
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ВСУ применили фосфорные снаряды в Запорожье, заявил военврач

Военврач сообщил о применении ВСУ фосфора на Запорожском направлении

ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении. Об этом сообщил начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС России.

"Было замечено применение фосфора в районе Жеребянки, Пятихаток", — приводит его слова РИА "Новости".

Медик уточнил, что благодаря оперативному вмешательству российских анестезиологов удалось вовремя идентифицировать поражение и принять соответствующие меры: провести эвакуацию и санитарную обработку. Как добавил военврач, если СМИ начинают писать о желании стран НАТО поставить Украине некое новое вооружение, оно, как правило, сразу начинает использоваться и применяться на фронте в этот же день.

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Ранее стало известно о колоссальных потерях украинской армии на Запорожском направлении. Как сообщал врио губернатора области Евгений Балицкий, ВСУ предпринимают попытки атаковать и наступать, применяя иностранную технику, однако терпят крах: российские военные её просто "сжигают".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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