ВСУ применили фосфорные снаряды в Запорожье, заявил военврач
Военврач сообщил о применении ВСУ фосфора на Запорожском направлении
ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении. Об этом сообщил начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС России.
"Было замечено применение фосфора в районе Жеребянки, Пятихаток", — приводит его слова РИА "Новости".
Медик уточнил, что благодаря оперативному вмешательству российских анестезиологов удалось вовремя идентифицировать поражение и принять соответствующие меры: провести эвакуацию и санитарную обработку. Как добавил военврач, если СМИ начинают писать о желании стран НАТО поставить Украине некое новое вооружение, оно, как правило, сразу начинает использоваться и применяться на фронте в этот же день.
Ранее стало известно о колоссальных потерях украинской армии на Запорожском направлении. Как сообщал врио губернатора области Евгений Балицкий, ВСУ предпринимают попытки атаковать и наступать, применяя иностранную технику, однако терпят крах: российские военные её просто "сжигают".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ