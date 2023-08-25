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25 августа, 06:10

Зеленскому посоветовали забыть о Крыме

Турецкий политик Сель призвал Зеленского забыть о Крыме и восстановлении границ

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому лучше забыть о Крыме и перестать мечтать о восстановлении границ Незалежной, которые существовали ранее. Об этом заявил председатель Ассоциации друзей республики в Турции и глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.

"Звезде обложки западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины", — приводит его слова РИА "Новости".

Сель напомнил, что решение крымчан по итогам референдума 2014 года было однозначным и ясным. При этом он отметил, что Киев продолжает демонстрировать неуважение к их выбору, сделанному более девяти лет назад.

"Украина не сможет снова сделать Крым своей территорией", — подчеркнул председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции.

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Кстати, ранее в Крыму предупредили украинские власти и их западных союзников, чем обернётся их попытка захватить полуостров. Как заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, у России достаточно сил и средств для того, чтобы защитить свой суверенитет. По его словам, при необходимости страна готова пойти даже на "крайние меры".

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
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