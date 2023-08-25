Зеленскому посоветовали забыть о Крыме
Турецкий политик Сель призвал Зеленского забыть о Крыме и восстановлении границ
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому лучше забыть о Крыме и перестать мечтать о восстановлении границ Незалежной, которые существовали ранее. Об этом заявил председатель Ассоциации друзей республики в Турции и глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.
"Звезде обложки западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины", — приводит его слова РИА "Новости".
Сель напомнил, что решение крымчан по итогам референдума 2014 года было однозначным и ясным. При этом он отметил, что Киев продолжает демонстрировать неуважение к их выбору, сделанному более девяти лет назад.
"Украина не сможет снова сделать Крым своей территорией", — подчеркнул председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции.
Кстати, ранее в Крыму предупредили украинские власти и их западных союзников, чем обернётся их попытка захватить полуостров. Как заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, у России достаточно сил и средств для того, чтобы защитить свой суверенитет. По его словам, при необходимости страна готова пойти даже на "крайние меры".
ТАСС / Сергей Мальгавко