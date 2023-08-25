В Женеве из соображений безопасности временно закрыли штаб-квартиру ООН

В Женеве из соображений безопасности временно закрыли Дворец наций, в котором находится штаб-квартира ООН. Об этом в электронном письме журналистам рассказала глава службы информации женевского отделения организации Алессандра Веллуччи.

"Дворец наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью", — отметила она.

По словам Веллуччи, на данный момент служба безопасности ООН активно расследует этот вопрос. Он должен быть решён в ближайшее время. Что случилось, пока неизвестно.