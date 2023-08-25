Регион

Уведомления отключены

25 августа, 06:28

В Женеве из соображений безопасности временно закрыли штаб-квартиру ООН

В Женеве из соображений безопасности временно закрыли Дворец наций, в котором находится штаб-квартира ООН. Об этом в электронном письме журналистам рассказала глава службы информации женевского отделения организации Алессандра Веллуччи.

"Дворец наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью", — отметила она.

По словам Веллуччи, на данный момент служба безопасности ООН активно расследует этот вопрос. Он должен быть решён в ближайшее время. Что случилось, пока неизвестно.

В ООН выразили обеспокоенность из-за атак дронов на российские города

В ООН выразили обеспокоенность из-за атак дронов на российские города

Ранее Лайф писал о том, что российская делегация запросила американские визы для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • швейцария
  • женева
  • ООН
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров