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24 августа, 15:43

В ООН выразили обеспокоенность из-за атак дронов на российские города

Замгенсека Дикарло: ООН обеспокоена атаками дронов на российские города

Организация Объединённых Наций обеспокоена обстрелами приграничной территории России и атаками дронов на города страны. Такое заявление сделала заместитель генсека ООН Розмари Дикарло.

"Мы также обеспокоены возможным воздействием на гражданских лиц обстрелов российских приграничных населённых пунктов и атаками дронов внутри России, включая Москву", — сказала Дикарло на заседании Совбеза ООН.

Она подчеркнула, что подобные атаки, где бы они ни происходили, строго запрещены международным правом.

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Как уже рассказывал Лайф, накануне ПВО РФ пресекла очередную попытку киевского режима совершить атаку тремя беспилотниками самолётного типа. Два из них были сбиты в Подмосковье — в Можайском районе и Химках, третий врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити". Лайф публиковал видео из квартиры неподалёку, где взрывной волной выбило окна. Также утром 23 августа дважды подверглось атаке село Лавы Белгородской области. В результате погибли три мирных жителя.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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