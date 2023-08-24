В ООН выразили обеспокоенность из-за атак дронов на российские города

Организация Объединённых Наций обеспокоена обстрелами приграничной территории России и атаками дронов на города страны. Такое заявление сделала заместитель генсека ООН Розмари Дикарло.

"Мы также обеспокоены возможным воздействием на гражданских лиц обстрелов российских приграничных населённых пунктов и атаками дронов внутри России, включая Москву", — сказала Дикарло на заседании Совбеза ООН.