В ООН выразили обеспокоенность из-за атак дронов на российские города
Замгенсека Дикарло: ООН обеспокоена атаками дронов на российские города
Организация Объединённых Наций обеспокоена обстрелами приграничной территории России и атаками дронов на города страны. Такое заявление сделала заместитель генсека ООН Розмари Дикарло.
"Мы также обеспокоены возможным воздействием на гражданских лиц обстрелов российских приграничных населённых пунктов и атаками дронов внутри России, включая Москву", — сказала Дикарло на заседании Совбеза ООН.
Она подчеркнула, что подобные атаки, где бы они ни происходили, строго запрещены международным правом.
Как уже рассказывал Лайф, накануне ПВО РФ пресекла очередную попытку киевского режима совершить атаку тремя беспилотниками самолётного типа. Два из них были сбиты в Подмосковье — в Можайском районе и Химках, третий врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити". Лайф публиковал видео из квартиры неподалёку, где взрывной волной выбило окна. Также утром 23 августа дважды подверглось атаке село Лавы Белгородской области. В результате погибли три мирных жителя.
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