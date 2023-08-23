"Трусливая попытка": Захарова пригрозила Киеву ответом после атак БПЛА
Захарова предупредила об ответе на удары дронов ВСУ по гражданским объектам
Российская сторона решительно осуждает новые террористические атаки на территории Москвы, Подмосковья и Белгородской области, действия Киева не останутся без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её слова опубликованы на сайте ведомства.
"Подобные преступные действия неонацистского киевского режима, превратившегося стараниями стран НАТО в инструмент противостояния России, станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов РФ. Не оставят их без ответа и наши вооружённые силы, выполняющие сверхважные задачи по денацификации и демилитаризации Украины", — подчеркнула Захарова.
Дипломат добавила, что удары Киева и его натовских кураторов по территории нашей страны — это "трусливая попытка в бессильной злобе" отыграться на гражданских объектах и мирных жителях за провал контрнаступления ВСУ и неспособность изменить ситуацию на фронте.
Напомним, в ночь на 23 августа ПВО пресекла очередную попытку киевского режима совершить атаку тремя беспилотниками самолётного типа. Два из них были сбиты в Можайском районе и Химках, третий врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити". Лайф публиковал видео из квартиры неподалёку, где взрывной волной выбило окна. Также утром 23 августа дважды подверглось атаке село Лава в Белгородской области. В результате погибли три мирных жителя.
VK / МИД России