"Трусливая попытка": Захарова пригрозила Киеву ответом после атак БПЛА

Российская сторона решительно осуждает новые террористические атаки на территории Москвы, Подмосковья и Белгородской области, действия Киева не останутся без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её слова опубликованы на сайте ведомства.

"Подобные преступные действия неонацистского киевского режима, превратившегося стараниями стран НАТО в инструмент противостояния России, станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов РФ. Не оставят их без ответа и наши вооружённые силы, выполняющие сверхважные задачи по денацификации и демилитаризации Украины", — подчеркнула Захарова.