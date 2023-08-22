Российской делегации пока не выдали визы США для участия в сессии ГА ООН

Делегация России запросила американские визы для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре. Как заявил глава Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, ответ пока не получен.

По словам сенатора, члены российской делегации ожидают получения американских виз до отлёта в США. При этом он напомнил, что ранее Вашингтон уже затягивал с предоставлением разрешения на въезд для делегации РФ.

"Подали... дадут — дадут, не дадут — не дадут", — сказал Карасин в беседе с РИА "Новости".