Регион

Уведомления отключены

22 августа, 10:17

Российской делегации пока не выдали визы США для участия в сессии ГА ООН

Карасин: Члены делегации России запросили визы для участия в сессии ГА ООН

Делегация России запросила американские визы для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре. Как заявил глава Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, ответ пока не получен.

По словам сенатора, члены российской делегации ожидают получения американских виз до отлёта в США. При этом он напомнил, что ранее Вашингтон уже затягивал с предоставлением разрешения на въезд для делегации РФ.

"Подали... дадут — дадут, не дадут — не дадут", — сказал Карасин в беседе с РИА "Новости".

Лавров: Роль ООН повысится, если Запад прекратит нарушать устав

Лавров: Роль ООН повысится, если Запад прекратит нарушать устав

Заседание Генассамблеи ООН состоится в штаб-квартире международной организации в США в сентябре. Ещё в конце июля стало известно, что президент РФ Владимир Путин не поедет в Нью-Йорк на это мероприятие. Делегацию России на предстоящей Генассамблее ООН возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • ООН
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров