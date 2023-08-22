Российской делегации пока не выдали визы США для участия в сессии ГА ООН
Карасин: Члены делегации России запросили визы для участия в сессии ГА ООН
Делегация России запросила американские визы для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре. Как заявил глава Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, ответ пока не получен.
По словам сенатора, члены российской делегации ожидают получения американских виз до отлёта в США. При этом он напомнил, что ранее Вашингтон уже затягивал с предоставлением разрешения на въезд для делегации РФ.
"Подали... дадут — дадут, не дадут — не дадут", — сказал Карасин в беседе с РИА "Новости".
Заседание Генассамблеи ООН состоится в штаб-квартире международной организации в США в сентябре. Ещё в конце июля стало известно, что президент РФ Владимир Путин не поедет в Нью-Йорк на это мероприятие. Делегацию России на предстоящей Генассамблее ООН возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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