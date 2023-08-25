Кравцов: РФ фактически вошла в десятку стран по качеству общего образования

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что Россия фактически вошла в список из десяти стран по качеству общего образования. Об этом он сказал в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области.

"В рамках нацпроекта "Образование" поставлена цель войти в десятку лучших стран мира по качеству общего образования. На сегодня мы фактически вошли в неё", — сказал Кравцов.

Он указал, что триумф российских школьников на международных олимпиадах подтверждает качество образования в стране. Кравцов также добавил, что власти поддерживают новые регионы РФ в рамках интеграции в образовательное пространство. Распространяются все выплаты и программы.