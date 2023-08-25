Женевская штаб-квартира ООН вновь заработала

В Женеве вновь открыли штаб-квартиру ООН, после того как она была закрыта из-за угроз безопасности. Об этом рассказала журналистам глава службы информации женевского отделения организации Алессандра Веллуччи.

"Все пункты доступа открыты", — указала она в 08:47 мск, не уточняя, удалось ли службе безопасности найти источник проблемы.

В общей сложности штаб-квартира была закрыта всего на 16 минут, Веллуччи не раскрыла, что именно произошло и каковы будут дальнейшие действия.