Женевская штаб-квартира ООН вновь заработала
В Женеве вновь открыли штаб-квартиру ООН, после того как она была закрыта из-за угроз безопасности. Об этом рассказала журналистам глава службы информации женевского отделения организации Алессандра Веллуччи.
"Все пункты доступа открыты", — указала она в 08:47 мск, не уточняя, удалось ли службе безопасности найти источник проблемы.
В общей сложности штаб-квартира была закрыта всего на 16 минут, Веллуччи не раскрыла, что именно произошло и каковы будут дальнейшие действия.
Напомним, глава службы информации женевского отделения организации Алессандра Веллуччи сообщила, что в Женеве из соображений безопасности временно закрыли Дворец наций, в котором находится штаб-квартира ООН. Детали не уточнялись.
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