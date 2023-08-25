Балицкий раскрыл, почему ВСУ перестали обстреливать ЗАЭС

Украинская армия не наносит ударов по самой Запорожской АЭС, так как боится, что в ответ будут обстреляны их аналогичные объекты и последствия этого напрямую коснутся Европы. Об этом заявил РИА "Новости" врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Если только по атомной станции прилетит, то они знают, что прилетит по Ровенской или Хмельницкой (атомным станциям. — Прим. Лайфа). И, соответственно, европейцы понимают, что это уже касается их напрямую: если они ударят по нашей атомной станции, мы ударим по их, и они это знают", — поделился чиновник.