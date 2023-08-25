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25 августа, 08:00

Продукция Amstel больше не будет производиться в России

Концерн Heineken завершил сделку по продаже своих активов в России

Голландский концерн Heineken, занимающийся производством пива, завершил сделку по продаже своих активов в России компании "Арнест". Цена покупки составляет один евро за 100% акций.

В компании указали, что сделка одобрена. Она завершает процесс выхода Heineken из России, который был начат ещё в марте 2022 года.

"Сделка повлечёт за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 млн евро. Цена покупки бизнеса "Heineken Россия" составляет один евро за 100% акций", — сказано в сообщении.

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Кроме того, Heineken объявил о прекращении производства продукции под брендом Amstel в России в течение следующих шести месяцев после завершения сделки.

Ранее Лайф писал о том, что пивоваренная компания Heineken нашла покупателя на свой бизнес в России. Однако, кто именно намеревался купить российский бизнес компании, не уточнялось.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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