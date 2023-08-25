Продукция Amstel больше не будет производиться в России

Голландский концерн Heineken, занимающийся производством пива, завершил сделку по продаже своих активов в России компании "Арнест". Цена покупки составляет один евро за 100% акций.

В компании указали, что сделка одобрена. Она завершает процесс выхода Heineken из России, который был начат ещё в марте 2022 года.

"Сделка повлечёт за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 млн евро. Цена покупки бизнеса "Heineken Россия" составляет один евро за 100% акций", — сказано в сообщении.

Кроме того, Heineken объявил о прекращении производства продукции под брендом Amstel в России в течение следующих шести месяцев после завершения сделки.