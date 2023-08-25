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25 августа, 08:32

Беглого итальянского мафиози выдал настойчивый пудель его любовницы

Карабинеры выследили беглого мафиози Каччапуоти по пуделю, лаявшему у окна виллы

Итальянские карабинеры арестовали беглого 64-летнего мафиози Луиджи Каччапуоти, местонахождение которого выдал белый пудель его любовницы. Об этом сообщили в ведомстве карабинеров.

Пудель, выдавший 64-летнего беглого мафиози Луиджи Каччапуоти © Carabinieri Napoli

Пудель, выдавший 64-летнего беглого мафиози Луиджи Каччапуоти © Carabinieri Napoli

По их данным, с февраля бандит был в бегах — суд приговорил его к 15 годам тюрьмы за участие в мафиозной организации. Местные правоохранители долго пытались найти Каччапуоти, мониторя соцсети, отслеживая контакты и переводы денежных средств, благодаря чему удалось установить его примерное место проживания. Оказалось, что мафиози скрывался на небольшой вилле в городке между Казертой и Неаполем.

Причём точный адрес карабинерам помог выведать белый пудель любовницы Каччапуоти — лающего пса парочка оставляла на улице. Он стоял у полузакрытого окна виллы, чем привлёк внимание правоохранителей. В итоге они перекрыли все возможные пути отступления с виллы и задержали преступника вчера утром, когда тот релаксировал у бассейна, читая мафиозную хронику окрестностей Неаполя в газете.

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Ранее в Греции арестовали итальянского мафиози Винченцо Ла Порту, который скрывался от правосудия по обвинению в финансовых преступлениях на протяжении 11 лет. А найти его удалось благодаря фотографии, где 60‑летний уроженец Неаполя позировал в шарфе и бейсболке любимого футбольного клуба.

Обложка ©

Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Carabinieri

Николь Вербер
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