Бойцам СВО на фронте вручили документы на выделение субсидий на жильё

Участвующие в спецоперации военные получили документы о субсидии на покупку или строительство жилья прямо на фронте. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Руководством органов жилищного обеспечения российского военного ведомства было принято решение подготовить документы на выделение жилищных субсидий и вручить их военнослужащим непосредственно на передовой, не дожидаясь их возвращения из зоны проведения спецоперации", — уточнили в ведомстве.

Бумаги бойцам лично в руки передали замруководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Алексей Гаврилов и руководитель ФГАУ "Росжилкомплекс" ведомства Валерий Абраменков.