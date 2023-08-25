Бойцам СВО на фронте вручили документы на выделение субсидий на жильё
МО РФ: Участники СВО получили документы о субсидиях на жильё прямо на передовой
Участвующие в спецоперации военные получили документы о субсидии на покупку или строительство жилья прямо на фронте. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Руководством органов жилищного обеспечения российского военного ведомства было принято решение подготовить документы на выделение жилищных субсидий и вручить их военнослужащим непосредственно на передовой, не дожидаясь их возвращения из зоны проведения спецоперации", — уточнили в ведомстве.
Бумаги бойцам лично в руки передали замруководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Алексей Гаврилов и руководитель ФГАУ "Росжилкомплекс" ведомства Валерий Абраменков.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Подмосковья Андреем Воробьёвым оценил систему поддержки семей мобилизованных для участия в СВО и контрактников из области. Он попросил не ослаблять внимания к этой теме.
ТАСС / Коновалов Алексей