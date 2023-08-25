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Регион
Опубликовано 25 августа 2023, 08:44
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Бойцам СВО на фронте вручили документы на выделение субсидий на жильё

МО РФ: Участники СВО получили документы о субсидиях на жильё прямо на передовой

Участвующие в спецоперации военные получили документы о субсидии на покупку или строительство жилья прямо на фронте. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Руководством органов жилищного обеспечения российского военного ведомства было принято решение подготовить документы на выделение жилищных субсидий и вручить их военнослужащим непосредственно на передовой, не дожидаясь их возвращения из зоны проведения спецоперации", уточнили в ведомстве.

Бумаги бойцам лично в руки передали замруководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Алексей Гаврилов и руководитель ФГАУ "Росжилкомплекс" ведомства Валерий Абраменков.

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ТАСС / Коновалов Алексей

Татьяна Миссуми
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