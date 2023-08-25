Большинство россиян заявили, что доверяют Путину

Большинство россиян (77,2%) выразили абсолютное доверие президенту РФ Владимиру Путину, а его деятельность на посту поддержали 73,3%. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опрос проводился с 14 по 20 августа среди 1,6 тысячи респондентов.

Кроме того, в круг доверия граждан России вошли председатель правительства Михаил Мишустин (59,5%), а также лидер КПРФ Геннадий Зюганов (31,4%). Деятельность кабмина одобрили 48,9% опрошенных, а работу самого Мишустина — 50,4%.

Ранее сообщалось, что более половины (57%) россиян считают, что наша страна — лучшая в мире. Не согласны с этим 32%, а 47% считают, что мир стал бы лучше, если бы иностранцы были больше похожи на нас.