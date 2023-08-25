Южный форпост ВМФ проведёт учения у берегов Туапсе в Чёрном море
Власти Туапсе сообщили о морских учениях со стрельбой в районе порта
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Вблизи порта в Туапсе в Краснодарском крае состоятся учения кораблей Новороссийской военно-морской базы с тренировочными стрельбами, движение гражданских судов будет закрыто, а жителей просят не беспокоиться. Об этом сообщили в районной администрации.
"Сегодня, 25 августа, с 11:00 до 15:00 в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", — говорится в тексте.
По этой причине приостанавливается движение кораблей и маломерных плавательных средств вблизи морского порта Туапсе, добавили в администрации.
Ранее сообщалось, что за прошедшее десятилетие Россия стала основным партнёром Китая в плане проведения военных учений. На втором месте по значимости находится Пакистан.