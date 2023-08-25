Южный форпост ВМФ проведёт учения у берегов Туапсе в Чёрном море

Вблизи порта в Туапсе в Краснодарском крае состоятся учения кораблей Новороссийской военно-морской базы с тренировочными стрельбами, движение гражданских судов будет закрыто, а жителей просят не беспокоиться. Об этом сообщили в районной администрации.

"Сегодня, 25 августа, с 11:00 до 15:00 в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", — говорится в тексте.

По этой причине приостанавливается движение кораблей и маломерных плавательных средств вблизи морского порта Туапсе, добавили в администрации.