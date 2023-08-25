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25 августа, 10:08

Отца продюсера "Чернобыля" нашли мёртвым в луже крови в московской квартире

Отец продюсера сериалов "Остров" и "Чернобыль" Ивана Голомовзюка умер в Москве

<p>Иван Голомовзюк. Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/name/2802221/?utm_referrer=www.google.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Иван Голомовзюк. Фото © Kinopoisk.ru

В Москве нашли мёртвым отца кинопродюсера Ивана Голомовзюка, известного по сериалам канала ТНТ "Остров", "Чернобыль. Зона отчуждения", "Полицейский с Рублёвки". Об этом сообщает агентство "Регнум" со ссылкой на источник.

22 августа 65-летнего Игоря нашла лежащим на полу в собственной квартире 42-летняя невестка, которая пришла навестить родственника. У неё был ключ, которым она и открыла дверь, после чего увидела свёкра в луже крови. Женщина вызвала полицию.

"В квартире также обнаружены следы крови во многих комнатах. Давность наступления смерти — около пяти часов", уточнил собеседник агентства.

Точную причину смерти установит экспертиза. По предварительной информации, пока нет оснований признавать случившееся преступлением. Также известно, что у погибшего была онкология.

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Татьяна Миссуми
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