Отца продюсера "Чернобыля" нашли мёртвым в луже крови в московской квартире
Отец продюсера сериалов "Остров" и "Чернобыль" Ивана Голомовзюка умер в Москве
Иван Голомовзюк. Фото © Kinopoisk.ru
В Москве нашли мёртвым отца кинопродюсера Ивана Голомовзюка, известного по сериалам канала ТНТ "Остров", "Чернобыль. Зона отчуждения", "Полицейский с Рублёвки". Об этом сообщает агентство "Регнум" со ссылкой на источник.
22 августа 65-летнего Игоря нашла лежащим на полу в собственной квартире 42-летняя невестка, которая пришла навестить родственника. У неё был ключ, которым она и открыла дверь, после чего увидела свёкра в луже крови. Женщина вызвала полицию.
"В квартире также обнаружены следы крови во многих комнатах. Давность наступления смерти — около пяти часов", — уточнил собеседник агентства.
Точную причину смерти установит экспертиза. По предварительной информации, пока нет оснований признавать случившееся преступлением. Также известно, что у погибшего была онкология.
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