Бизнесмена с сыном нашли мёртвыми в канализационном коллекторе в Воронежской области

Правоохранители установили личности погибших. Ими оказались 46-летний владелец бизнеса по розничной торговле в городе Бутурлиновка Владимир М. и его 18-летний сын Михаил. Что они делали в коллекторе, пока не ясно — попасть туда можно только через отверстие в бетонной плите, присыпанной землёй, а для спуска вниз установлена металлическая лестница. Следователи рассматривают версию, что отец с сыном пошли туда из интереса, как и погибшие во время смертельной экскурсии по подземным коллекторам в Москве.