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23 августа, 13:41

Бизнесмена с сыном нашли мёртвыми в канализационном коллекторе в Воронежской области

SHOT: В Воронежской области в коллекторе нашли тела бизнесмена с 18-летним сыном

<p>Бизнесмен и его сын, чьи тела нашли в коллекторе в Воронежской области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56016" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Бизнесмен и его сын, чьи тела нашли в коллекторе в Воронежской области. Обложка © SHOT

Бизнесмена с сыном нашли мёртвыми в канализационном коллекторе в Воронежской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл 22 августа, тела заметил рыбак из села Чулок возле пруда "Орошаемый". Приехавшие спасатели достали их из коллектора — с глубины трёх метров. Следов насильственной смерти визуально не обнаружено. Предварительно, погибшие отравились сероводородным газом.

Правоохранители установили личности погибших. Ими оказались 46-летний владелец бизнеса по розничной торговле в городе Бутурлиновка Владимир М. и его 18-летний сын Михаил. Что они делали в коллекторе, пока не ясно — попасть туда можно только через отверстие в бетонной плите, присыпанной землёй, а для спуска вниз установлена металлическая лестница. Следователи рассматривают версию, что отец с сыном пошли туда из интереса, как и погибшие во время смертельной экскурсии по подземным коллекторам в Москве.

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Напомним, ранее из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. 20 августа группа спустилась в коллектор, где её настиг сильный ливень. Вероятно, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Возбуждено уголовное дело. Организаторы экскурсии диггеров не признали вину в гибели восьми человек

Никита Никонов
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