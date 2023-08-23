Бизнесмена с сыном нашли мёртвыми в канализационном коллекторе в Воронежской области
SHOT: В Воронежской области в коллекторе нашли тела бизнесмена с 18-летним сыном
Бизнесмен и его сын, чьи тела нашли в коллекторе в Воронежской области. Обложка © SHOT
Бизнесмена с сыном нашли мёртвыми в канализационном коллекторе в Воронежской области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл 22 августа, тела заметил рыбак из села Чулок возле пруда "Орошаемый". Приехавшие спасатели достали их из коллектора — с глубины трёх метров. Следов насильственной смерти визуально не обнаружено. Предварительно, погибшие отравились сероводородным газом.
Правоохранители установили личности погибших. Ими оказались 46-летний владелец бизнеса по розничной торговле в городе Бутурлиновка Владимир М. и его 18-летний сын Михаил. Что они делали в коллекторе, пока не ясно — попасть туда можно только через отверстие в бетонной плите, присыпанной землёй, а для спуска вниз установлена металлическая лестница. Следователи рассматривают версию, что отец с сыном пошли туда из интереса, как и погибшие во время смертельной экскурсии по подземным коллекторам в Москве.
Напомним, ранее из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. 20 августа группа спустилась в коллектор, где её настиг сильный ливень. Вероятно, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Возбуждено уголовное дело. Организаторы экскурсии диггеров не признали вину в гибели восьми человек