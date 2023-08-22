Не только вода: Россиянам рассказали, что может убить во время подземных походов с диггерами

В ходе подземных экскурсий в Москве погибнуть можно не только от воды, но и от удара током, и от скопления взрывоопасного газа. Об опасностях, которые ждут людей в рамках прогулок по подземельям, предупредил инженер по эксплуатации Кирилл Климов.

В беседе с kp.ru эксперт пояснил, что в канализационных коллекторах велик риск скопления метана. Взрывоопасный газ образуется при гниении. Также в коммунальных "катакомбах" скапливаются сероводород, пары аммиака и углекислый газ. При повышенной концентрации такого коктейля веществ человек задыхается.

"Поэтому с собой берут газоанализаторы и бензиновые лампы для проверки. При этом часто все эти газы скапливаются в канализационных, а не дождевых коллекторах. Но исключения из правил тоже есть. Неосторожная искра — и всё взрывается", — поведал инженер.

По словам Климова, в столичных коллекторах везде стоковые трубы с тротуаров и проезжей части. Даже в небольшой дождь потоками приносит мусор и камни, которые могут навредить любителям прогуляться по подземельям. Кроме того, с коллектором Неглинки, где погибло восемь человек, проложены электрические коммуникации к зданиям.