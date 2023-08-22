Не только вода: Россиянам рассказали, что может убить во время подземных походов с диггерами
Инженер Климов заявил о риске гибели от удара током в коллекторах Москвы
В ходе подземных экскурсий в Москве погибнуть можно не только от воды, но и от удара током, и от скопления взрывоопасного газа. Об опасностях, которые ждут людей в рамках прогулок по подземельям, предупредил инженер по эксплуатации Кирилл Климов.
В беседе с kp.ru эксперт пояснил, что в канализационных коллекторах велик риск скопления метана. Взрывоопасный газ образуется при гниении. Также в коммунальных "катакомбах" скапливаются сероводород, пары аммиака и углекислый газ. При повышенной концентрации такого коктейля веществ человек задыхается.
"Поэтому с собой берут газоанализаторы и бензиновые лампы для проверки. При этом часто все эти газы скапливаются в канализационных, а не дождевых коллекторах. Но исключения из правил тоже есть. Неосторожная искра — и всё взрывается", — поведал инженер.
"Не очень любил это дело": Гид смертельной экскурсии по подземельям Москвы оказался даже не диггером
По словам Климова, в столичных коллекторах везде стоковые трубы с тротуаров и проезжей части. Даже в небольшой дождь потоками приносит мусор и камни, которые могут навредить любителям прогуляться по подземельям. Кроме того, с коллектором Неглинки, где погибло восемь человек, проложены электрические коммуникации к зданиям.
"Конечно, теоретически всё сделано так, что сам дождевой коллектор, который в ливни заполняется до потолка (высота 3,5 метра) не соседствует с электрокабелями — они в других помещениях. Но где гарантия, что какой-то кабель не оборвался — и ток по сырой поверхности не попадёт на воду и не ударит туриста?" — задался вопросом инженер.
Как сообщал Лайф, в течение 21 и 22 августа из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. 20 августа группа спустилась в коллектор, где её настиг сильный ливень. Скорее всего, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Следователи предъявили обвинение организатору незаконной экскурсии. Также задержан гендиректор фирмы, которая устроила смертельную прогулку по подземельям Москвы. При этом ещё один фигурант уголовного дела улетел в ОАЭ, он объявлен в розыск. Депутат Госдумы Яна Лантратова после трагедии заявила, что в России необходимо создать отдельный реестр юридических лиц, которые будут иметь право оказывать экскурсионные услуги, сопряжённые с высоким риском для жизни и здоровья туристов.
Shutterstock