"Не очень любил это дело": Гид смертельной экскурсии по подземельям Москвы оказался даже не диггером
РИА "Новости": Гид смертельной экскурсии по подземельям Москвы не был диггером
Гид Константин Филиппов, который проводил смертельную экскурсию по подземельям Москвы, не был диггером, то есть не был увлечён этим делом. Он проводил подобные туристические вылазки лишь для заработка, рассказал его коллега Даниил Давыдов.
"Он не диггер, он просто работал на экскурсиях. Он не очень давно под землёй, он не очень любил это дело, его там ничего не интересовало, он просто проводил экскурсии и зарабатывал", — сказал Давыдов в беседе с РИА "Новости".
В общей сложности у Филиппова было около трёх лет опыта проведения экскурсий под землёй, добавил Давыдов.
Ранее Лайф сообщал, что найдены все восемь жертв смертельной экскурсии диггеров по подземельям Москвы, среди них — трое несовершеннолетних. Установлено, что экскурсию в воскресенье, 20 августа, вёл 31-летний Константин Филиппов, который также оказался в числе погибших. Следователи предъявили обвинение организатору незаконной экскурсии. Также задержан гендиректор фирмы, которая устроила смертельную прогулку по подземельям Москвы. При этом ещё один фигурант уголовного дела улетел в ОАЭ, он объявлен в розыск.
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