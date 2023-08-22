"Не очень любил это дело": Гид смертельной экскурсии по подземельям Москвы оказался даже не диггером

Гид Константин Филиппов, который проводил смертельную экскурсию по подземельям Москвы, не был диггером, то есть не был увлечён этим делом. Он проводил подобные туристические вылазки лишь для заработка, рассказал его коллега Даниил Давыдов.

"Он не диггер, он просто работал на экскурсиях. Он не очень давно под землёй, он не очень любил это дело, его там ничего не интересовало, он просто проводил экскурсии и зарабатывал", — сказал Давыдов в беседе с РИА "Новости".