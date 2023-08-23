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23 августа, 07:04

Организаторы экскурсии диггеров в Москве не признали вину в гибели 8 человек

Задержанные организатор экскурсий диггеров Никита Дубас и генеральный директор ООО "Спутник" Александр Ким отказались признавать вину после гибели восьми человек в коллекторе. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, контролирующей расследование уголовного дела.

Видео с места обнаружения тела одного из погибших во время экскурсии по коллектору в Москве. Видео © t.me / SHOT

В надзорном ведомстве подчеркнули, что Дубасу и Киму предъявлено обвинение за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённое группой лиц по предварительному сговору, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В скором времени суд рассмотрит вопрос об избрании наказания в отношении фигурантов в виде заключения под стражу.

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Лайф публикует видео с места обнаружения тела мужчины под Парящим мостом в Москве

Напомним, ранее из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. 20 августа группа спустилась в коллектор, где её настиг сильный ливень. Вероятно, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра.

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Telegram / Прокуратура Москвы

Светлана Оперук
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