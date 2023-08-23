Организаторы экскурсии диггеров в Москве не признали вину в гибели 8 человек

Задержанные организатор экскурсий диггеров Никита Дубас и генеральный директор ООО "Спутник" Александр Ким отказались признавать вину после гибели восьми человек в коллекторе. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, контролирующей расследование уголовного дела.

Видео с места обнаружения тела одного из погибших во время экскурсии по коллектору в Москве. Видео © t.me / SHOT

В надзорном ведомстве подчеркнули, что Дубасу и Киму предъявлено обвинение за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённое группой лиц по предварительному сговору, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В скором времени суд рассмотрит вопрос об избрании наказания в отношении фигурантов в виде заключения под стражу.