Лайф публикует видео с места обнаружения тела мужчины под Парящим мостом в Москве
Лайф публикует первые кадры с места обнаружения тела неизвестного мужчины, которое всплыло под Парящим мостом в Москве сегодня вечером. Является ли он одним из участников смертельной экскурсии по столичным коллекторам — пока не известно.
Первые кадры с места обнаружения тела неизвестного мужчины, которое всплыло под Парящим мостом в Москве. Видео © t.me / SHOT
На опубликованных телеграм-каналом SHOT кадрах видно выловленное тело, которое всплыло под парящим мостом. На данный момент известно, что погибшим является мужчина, однако его личность ещё предстоит установить.
Ранее Лайф писал, что из Москвы-реки выловили тела восьми человек, однако позднее стало известно, что информация об обнаружении тела Дмитрия Маркушина не подтвердилась. Они участвовали в экскурсии диггеров по подземельям столицы и оказались в коллекторе во время сильного ливня. Предположительно, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Организатора экскурсий допрашивают, также задержан гендиректор фирмы, которая устроила прогулку по подземельям. Тела погибших отправили на экспертизу.
t.me / SHOT