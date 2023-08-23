Регион

Уведомления отключены

22 августа, 21:04

Лайф публикует видео с места обнаружения тела мужчины под Парящим мостом в Москве

Лайф публикует первые кадры с места обнаружения тела неизвестного мужчины, которое всплыло под Парящим мостом в Москве сегодня вечером. Является ли он одним из участников смертельной экскурсии по столичным коллекторам — пока не известно.

Первые кадры с места обнаружения тела неизвестного мужчины, которое всплыло под Парящим мостом в Москве. Видео © t.me / SHOT

На опубликованных телеграм-каналом SHOT кадрах видно выловленное тело, которое всплыло под парящим мостом. На данный момент известно, что погибшим является мужчина, однако его личность ещё предстоит установить.

Капитан теплохода нашёл в Москве-реке тело утопленника

Капитан теплохода нашёл в Москве-реке тело утопленника

Ранее Лайф писал, что из Москвы-реки выловили тела восьми человек, однако позднее стало известно, что информация об обнаружении тела Дмитрия Маркушина не подтвердилась. Они участвовали в экскурсии диггеров по подземельям столицы и оказались в коллекторе во время сильного ливня. Предположительно, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Организатора экскурсий допрашивают, также задержан гендиректор фирмы, которая устроила прогулку по подземельям. Тела погибших отправили на экспертизу.

Обложка ©

t.me / SHOT

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров