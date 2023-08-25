Популярная пляжная страна Азии запустит прямые рейсы в Россию уже 5 сентября

Россия и Мьянма в сентябре этого года возобновят прямое авиасообщение после перерыва почти в 30 лет, говорится в сообщении Росавиации. Первые самолёты прилетят из этой популярной пляжной страны Азии в Новосибирск, но в перспективе ожидается запуск рейсов и в Москву.

"Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полётов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай. Ожидается, что авиакомпания приступит к полётам с 5 сентября 2023 года", — уточнили в ведомстве.

Авиаперевозчик будет выполнять полёты на самолёте А319 два раза в неделю. В Росавиации уверены, что возобновление перелётов предоставит дополнительные возможности как для туристов, так и для пассажиров, летающих в целях бизнеса или по личным вопросам из Юго-Восточной Азии.