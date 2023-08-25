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Регион
Опубликовано 25 августа 2023, 12:50
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Популярная пляжная страна Азии запустит прямые рейсы в Россию уже 5 сентября

Росавиация объявила о возобновлении регулярных рейсов с Мьянмой с 5 сентября

Россия и Мьянма в сентябре этого года возобновят прямое авиасообщение после перерыва почти в 30 лет, говорится в сообщении Росавиации. Первые самолёты прилетят из этой популярной пляжной страны Азии в Новосибирск, но в перспективе ожидается запуск рейсов и в Москву.

"Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полётов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай. Ожидается, что авиакомпания приступит к полётам с 5 сентября 2023 года", — уточнили в ведомстве.

Авиаперевозчик будет выполнять полёты на самолёте А319 два раза в неделю. В Росавиации уверены, что возобновление перелётов предоставит дополнительные возможности как для туристов, так и для пассажиров, летающих в целях бизнеса или по личным вопросам из Юго-Восточной Азии.

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А ранее консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй заявил о том, что Китай рассматривает вариант отмены виз для туристов из России.

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ТАСС / Олег Елков

Андрей Бражников
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