Популярная пляжная страна Азии запустит прямые рейсы в Россию уже 5 сентября
Росавиация объявила о возобновлении регулярных рейсов с Мьянмой с 5 сентября
Россия и Мьянма в сентябре этого года возобновят прямое авиасообщение после перерыва почти в 30 лет, говорится в сообщении Росавиации. Первые самолёты прилетят из этой популярной пляжной страны Азии в Новосибирск, но в перспективе ожидается запуск рейсов и в Москву.
"Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полётов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай. Ожидается, что авиакомпания приступит к полётам с 5 сентября 2023 года", — уточнили в ведомстве.
Авиаперевозчик будет выполнять полёты на самолёте А319 два раза в неделю. В Росавиации уверены, что возобновление перелётов предоставит дополнительные возможности как для туристов, так и для пассажиров, летающих в целях бизнеса или по личным вопросам из Юго-Восточной Азии.
А ранее консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй заявил о том, что Китай рассматривает вариант отмены виз для туристов из России.
ТАСС / Олег Елков