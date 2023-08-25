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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 25 августа 2023, 10:01
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Семьям с пострадавшими в ходе СВО детьми будут выплачивать по 100 тысяч рублей

Родителям детей, пострадавших в ходе СВО в новых регионах и приграничных территориях, будут направлять выплаты в размере 100 тысяч рублей. Проект соответствующего указа разработал Минтруд России, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить с 1 июня 2023 года в целях компенсации ущерба в ходе специальной военной операции единовременную выплату в размере 100 000 рублей на ребёнка в возрасте до восемнадцати лет, получившего увечье (ранение, травму, контузию) в ходе проведения специальной военной операции", — сказано в тексте документа.

В Госдуме задумались о повышении размера единого детского пособия
В Госдуме задумались о повышении размера единого детского пособия

Ранее Лайф писал о том, что в Госдуме предложили ввести в России праздник в честь участников СВО. Эту инициативу поддержал член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

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ТАСС / AP / Petros Giannakouris

Илья Суриков
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