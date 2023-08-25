Семьям с пострадавшими в ходе СВО детьми будут выплачивать по 100 тысяч рублей

Родителям детей, пострадавших в ходе СВО в новых регионах и приграничных территориях, будут направлять выплаты в размере 100 тысяч рублей. Проект соответствующего указа разработал Минтруд России, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить с 1 июня 2023 года в целях компенсации ущерба в ходе специальной военной операции единовременную выплату в размере 100 000 рублей на ребёнка в возрасте до восемнадцати лет, получившего увечье (ранение, травму, контузию) в ходе проведения специальной военной операции", — сказано в тексте документа.