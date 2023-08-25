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25 августа, 10:27

Тело обнажённой и обритой почти наголо женщины обнаружили в реке на Урале

В реке Исети в Свердловской области нашли тело полностью обнажённой женщины

Тело женщины обнаружено в реке Исети в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Тело женщины, найденной в реке Исети. Фото © Ura.ru

Тело женщины, найденной в реке Исети. Фото © Ura.ru

"Утром 25 августа 2023 года в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о том, что прохожими в реке найдено тело неустановленной женщины. По этому факту <...> организовано проведение процессуальной проверки", — говорится в сообщении.

Как уточнил Ura.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, труп был обнаружен случайными прохожими. Они заметили полностью обнажённое тело женщины с очень короткой причёской: она была пострижена почти наголо.

Сотрудники СК совместно с полицейскими сейчас выясняют все обстоятельства гибели женщины, устанавливаются очевидцы, тело направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

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Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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