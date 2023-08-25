Путин обсудил с Совбезом судьбу россиян за рубежом
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Одним из вопросов повестки дня стала помощь россиянам за рубежом.
Путин провёл оперативное совещание с Совбезом. Видео © Kremlin
"У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них — это поддержка соотечественников за рубежом. Давайте начнём. У нас есть докладчик. Потом обсудим и другие вопросы, зафиксированные, предусмотренные повесткой дня", — начал совещание глава государства.
В нём приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя СБ Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
А ранее Путин принял в Кремле экипаж легендарного танка "Алёша". Глава государства ещё раз поздравил бойцов с получением госнаград.