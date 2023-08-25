Путин обсудил с Совбезом судьбу россиян за рубежом

"У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них — это поддержка соотечественников за рубежом. Давайте начнём. У нас есть докладчик. Потом обсудим и другие вопросы, зафиксированные, предусмотренные повесткой дня", — начал совещание глава государства.