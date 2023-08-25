Чёрный дым от горящих лодок заволок пляж под Туапсе

На пляже курортного посёлка Небуг Туапсинского района Краснодарского края возник пожар. По данным SHOT, огонь охватил технический ангар с лодками на территории отеля Lavicon.

На территории курортного отеля под Туапсе горит ангар. Видео © SHOT

На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших не поступало. На опубликованном телеграм-каналом видео — чёрный дым, заволокший пляж.