Чёрный дым от горящих лодок заволок пляж под Туапсе
На территории курортного отеля под Туапсе горит ангар
На пляже курортного посёлка Небуг Туапсинского района Краснодарского края возник пожар. По данным SHOT, огонь охватил технический ангар с лодками на территории отеля Lavicon.
На территории курортного отеля под Туапсе горит ангар. Видео © SHOT
На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших не поступало. На опубликованном телеграм-каналом видео — чёрный дым, заволокший пляж.
А в соседнем Сочи ликвидировали возгорание в многоквартирном доме. Пожар локализовали на площади в 550 квадратных метров. Пострадавших нет.
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