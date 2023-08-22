В Греции лесные пожары стали подбираться к очень важному для НАТО порту

Тела 26 мигрантов были обнаружены во время тушения лесных пожаров, которые в течение трёх дней бушуют на северо-востоке Греции. Их спасатели нашли в лесу Дадиас недалеко от города Александруполиса, сообщает портал newsit.gr. При этом пожарная служба Греции пока подтвердила обнаружение только 18 обугленных тел нелегалов.

В греческом Александруполисе из-за лесных пожаров погибло минимум 18 нелегалов. Видео © Twitter / AiNewsRep / RRNmedia / BPartisans / ZDFheute / agatabottaro / ultimopaladin

"Найдены тела 18 человек. Учитывая, что со вчерашнего дня заявлений об исчезновении жителей не поступало, расследуется возможность того, что эти люди проникли в страну нелегально", — сообщил журналистам представитель греческой пожарной службы Яннис Артопиос.