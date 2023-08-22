В Греции лесные пожары стали подбираться к очень важному для НАТО порту
Тела около двух десятков человек нашли в Греции при тушении лесных пожаров
Тела 26 мигрантов были обнаружены во время тушения лесных пожаров, которые в течение трёх дней бушуют на северо-востоке Греции. Их спасатели нашли в лесу Дадиас недалеко от города Александруполиса, сообщает портал newsit.gr. При этом пожарная служба Греции пока подтвердила обнаружение только 18 обугленных тел нелегалов.
В греческом Александруполисе из-за лесных пожаров погибло минимум 18 нелегалов. Видео © Twitter / AiNewsRep / RRNmedia / BPartisans / ZDFheute / agatabottaro / ultimopaladin
"Найдены тела 18 человек. Учитывая, что со вчерашнего дня заявлений об исчезновении жителей не поступало, расследуется возможность того, что эти люди проникли в страну нелегально", — сообщил журналистам представитель греческой пожарной службы Яннис Артопиос.
Местные СМИ утверждают, что под угрозой уничтожения находится порт НАТО в Александруполисе. По их словам, это один из важнейших пунктов ввоза военных грузов США на восточном фланге альянса. Тушение огня осложняет жара и сильный порывистый ветер.
Напомним, что Грецию накрыли лесные пожары ещё в июле. Из-за этого власти эвакуировали тысячи отдыхающих на острове Родос. Бывший министр обороны страны Панос Камменос ранее призвал власти повернуться лицом к России и обратиться за помощью в ликвидации ЧС. По его словам, пожары в Греции не потушить без помощи российских самолётов-амфибий Бе-200.
Кадр из видео Twitter / AiNewsRep / RRNmedia / BPartisans / ZDFheute / agatabottaro / ultimopaladin