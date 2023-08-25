Роза Сябитова назвала главную причину разводов в России

Современные браки часто распадаются, потому что молодёжь разучилась жить ради кого-то и стремится сохранить свою свободу и независимость даже после загса. Таким мнением поделилась ведущая телешоу "Давай поженимся" Роза Сябитова в беседе с kp.ru.

"Молодёжь живёт под девизом быть счастливыми, так как это их единственная жизнь. Они вступают в брак, но и в браке стремятся оставаться независимыми. Мы-то понимаем, что это невозможно, а после появления ребёнка вообще ни о какой независимости не может быть речи", — пояснила она.

По словам телеведущей, нынешнее поколение не только чрезмерно свободолюбивое, но ещё инфантильное и нетерпеливое. Поэтому молодым людям так сложно брать ответственность за кого-то и не убегать от проблем, а решать их со своей половинкой. А ведь именно семья закаляет характер и учит взрослеть, напомнила Сябитова.

Она призвала показывать на собственном примере детям, как нужно строить семейные отношения. Если родители счастливы и умеют решать конфликты, то велика вероятность, что их ребёнок пойдёт по тому же пути. Телеведущая констатировала, что сейчас число разводов растёт и становится всё больше одиноких людей в возрасте после 35 лет, построить семью им будет сложнее.