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Регион
Опубликовано 25 августа 2023, 14:21

В Госдуме объяснили, когда можно заблокировать YouTubе

Депутат Матвейчев назвал создание аналога условием блокировки YouTube в РФ

Американский Google и его видеосервис YouTubе можно заблокировать, если в России появятся достойные отечественные аналоги. Об этом "Ленте.ру" рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

"Здесь вопрос больше в альтернативе, чтобы мы могли её предоставить. Мы видим, что очень сильно сейчас видеосервисы развиваются на отечественных сайтах, но вопрос в том, справятся ли они с большим объёмом информации", — объяснил парламентарий.

По его словам, IT-компании США — это настоящая "вражеская армия, которая действует в России". Но вопрос блокировки явно не стоит сейчас в российской повестке из-за отсутствия нормальной альтернативы. Депутат напомнил, что медлить в этом вопросе нельзя, ведь тот же YouTubе постоянно нарушает законы РФ.

Матвейчев уверен, что Google продолжает оставаться средством информационной борьбы и вряд ли его политика изменится, ни о какой нейтральности и близко речи нет.

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Напомним, мировой суд Москвы вновь признал компанию Google виновной за неудаление недостоверных сведений о российской спецоперации на Украине, а также запрещённой в стране информации. Определён штраф в размере трёх миллионов рублей.

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Татьяна Миссуми
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