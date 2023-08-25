В Госдуме объяснили, когда можно заблокировать YouTubе

Американский Google и его видеосервис YouTubе можно заблокировать, если в России появятся достойные отечественные аналоги. Об этом "Ленте.ру" рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

"Здесь вопрос больше в альтернативе, чтобы мы могли её предоставить. Мы видим, что очень сильно сейчас видеосервисы развиваются на отечественных сайтах, но вопрос в том, справятся ли они с большим объёмом информации", — объяснил парламентарий.

По его словам, IT-компании США — это настоящая "вражеская армия, которая действует в России". Но вопрос блокировки явно не стоит сейчас в российской повестке из-за отсутствия нормальной альтернативы. Депутат напомнил, что медлить в этом вопросе нельзя, ведь тот же YouTubе постоянно нарушает законы РФ.

Матвейчев уверен, что Google продолжает оставаться средством информационной борьбы и вряд ли его политика изменится, ни о какой нейтральности и близко речи нет.