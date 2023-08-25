ВСУ потеряли свыше 200 бойцов при попытках атаковать на Донецком направлении
ВС России отразили три атаки ВСУ у Зализнянского, Клещеевки, Старомихайловки
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении: у Зализнянского, Клещеевки, Старомихайловки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Подразделениями Южной группировки войск совместно с действиями штурмовой и армейской авиации успешно отражены три атаки ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
В результате действий бойцов Российской армии было ликвидировано до 260 украинских военных. Кроме того, противник потерял танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и две гаубицы Д-20.
За предыдущие сутки украинская сторона потеряла на Южно-Донецком направлении более двух сотен человек. Как уточнили в Министерстве обороны России, в ходе боёв также были уничтожены два бронетранспортёра, три автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
VK / Минобороны России