Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении: у Зализнянского, Клещеевки, Старомихайловки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Подразделениями Южной группировки войск совместно с действиями штурмовой и армейской авиации успешно отражены три атаки ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

В результате действий бойцов Российской армии было ликвидировано до 260 украинских военных. Кроме того, противник потерял танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и две гаубицы Д-20.