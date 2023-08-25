В зоне СВО "приземлили" сразу два украинских Су-25

ВС России уничтожили два украинских штурмовика Су-25, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Первый самолёт был сбит в ДНР.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Семёновка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он.

Второй Су-25 был уничтожен российскими системами ПВО в районе Золотой Балки Херсонской области.