ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 августа 2023, 11:37
3682

В зоне СВО "приземлили" сразу два украинских Су-25

ВС России сбили два украинских штурмовика Су-25

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

ВС России уничтожили два украинских штурмовика Су-25, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Первый самолёт был сбит в ДНР.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Семёновка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он.

Второй Су-25 был уничтожен российскими системами ПВО в районе Золотой Балки Херсонской области.

Над Калужской областью средствами ПВО сбита украинская ракета С-200
Над Калужской областью средствами ПВО сбита украинская ракета С-200

Также в Минобороны отчитались о пресечении очередной террористической атаки Украины по территории России. Системы ПВО уничтожили вражеский беспилотник в небе над Белгородской областью.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar