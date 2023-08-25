Добровольцы и бойцы теробороны теперь будут приносить присягу перед флагом России

Отправившиеся добровольцами на фронт будут присягать перед российским флагом, что поможет укрепить их духовно-нравственный настрой. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"В целях формирования духовно-нравственных основ защиты РФ, её независимости и конституционного строя постановляю установить, что к присяге перед Государственным флагом РФ приводятся лица, поступающие (поступившие) в добровольческие формирования", — говорится в тексте.

Также присягу обязаны давать лица, "содействующие ВС РФ в выполнении её задач", в том числе по части территориальной обороны, а также ряд работников госпредприятий оборонного назначения.