Добровольцы и бойцы теробороны теперь будут приносить присягу перед флагом России
Путин подписал указ, по которому добровольцы должны присягать перед флагом РФ
Отправившиеся добровольцами на фронт будут присягать перед российским флагом, что поможет укрепить их духовно-нравственный настрой. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
"В целях формирования духовно-нравственных основ защиты РФ, её независимости и конституционного строя постановляю установить, что к присяге перед Государственным флагом РФ приводятся лица, поступающие (поступившие) в добровольческие формирования", — говорится в тексте.
Также присягу обязаны давать лица, "содействующие ВС РФ в выполнении её задач", в том числе по части территориальной обороны, а также ряд работников госпредприятий оборонного назначения.
Ранее в Минобороны сообщили, что участвующие в спецоперации военные получили документы о субсидии на покупку или строительство жилья прямо на фронте.
ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов