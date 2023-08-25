ВС РФ за сутки уничтожили свыше 100 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении
На Южно-Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 125 военнослужащих. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате боёв на Южно-Донецком направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих", — отметил он.
Представитель ведомства добавил, что ВС РФ также ликвидировали три автомобиля противника, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, две артиллерийские системы М777, две гаубицы "Мста-Б" и одну — Д-20.
Кроме того, по словам Конашенкова, российские военные уничтожили артиллерийскую установку "Гвоздика" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Ранее Лайф рассказывал о том, что ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении. В результате украинские войска потеряли свыше 200 бойцов.
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