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Регион
Опубликовано 25 августа 2023, 11:46
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ВС РФ за сутки уничтожили свыше 100 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 125 военнослужащих. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате боёв на Южно-Донецком направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих", — отметил он.

Представитель ведомства добавил, что ВС РФ также ликвидировали три автомобиля противника, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, две артиллерийские системы М777, две гаубицы "Мста-Б" и одну — Д-20.

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Кроме того, по словам Конашенкова, российские военные уничтожили артиллерийскую установку "Гвоздика" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Ранее Лайф рассказывал о том, что ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении. В результате украинские войска потеряли свыше 200 бойцов.

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Getty Images / Ercin Erturk

Илья Суриков
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