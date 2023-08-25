ВС РФ за сутки уничтожили свыше 100 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 125 военнослужащих. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате боёв на Южно-Донецком направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих", — отметил он.

Представитель ведомства добавил, что ВС РФ также ликвидировали три автомобиля противника, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, две артиллерийские системы М777, две гаубицы "Мста-Б" и одну — Д-20.

Кроме того, по словам Конашенкова, российские военные уничтожили артиллерийскую установку "Гвоздика" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.