"Я лишился девственности": Под Ярославлем подросток изнасиловал сестру и похвастался друзьям
В Ярославской области 14-летний мальчик изнасиловал старшую сестру
В Ростове Великом Ярославской области подросток изнасиловал собственную сестру. По данным 76.ru, всё произошло ещё в начале июля, когда мать семейства случайно застала в постели своих 14-летнего сына и 17-летнюю дочь. Она сразу написала заявление в полицию.
"Насколько я знаю, девочка была сверху... После того как всё произошло, он написал своим знакомым: "Я лишился девственности". Отец и мать у них общие", — рассказал источник издания.
Подчёркивается, что подросток "проблемный" и ранее стоял на учёте за кражу. Сейчас этим делом занимаются правоохранители.
А в подмосковном городском округе Серебряные Пруды 15-летний парень домогался своей четырёхлетней сестры. По словам соседей, мать подростка — алкоголичка, а сам он стоит на учёте у психиатра. Полиция проводит проверку.
Shutterstock