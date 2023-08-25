"Я лишился девственности": Под Ярославлем подросток изнасиловал сестру и похвастался друзьям

В Ростове Великом Ярославской области подросток изнасиловал собственную сестру. По данным 76.ru, всё произошло ещё в начале июля, когда мать семейства случайно застала в постели своих 14-летнего сына и 17-летнюю дочь. Она сразу написала заявление в полицию.

"Насколько я знаю, девочка была сверху... После того как всё произошло, он написал своим знакомым: "Я лишился девственности". Отец и мать у них общие", — рассказал источник издания.

Подчёркивается, что подросток "проблемный" и ранее стоял на учёте за кражу. Сейчас этим делом занимаются правоохранители.