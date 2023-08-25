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25 августа, 12:33

"Я лишился девственности": Под Ярославлем подросток изнасиловал сестру и похвастался друзьям

В Ярославской области 14-летний мальчик изнасиловал старшую сестру

В Ростове Великом Ярославской области подросток изнасиловал собственную сестру. По данным 76.ru, всё произошло ещё в начале июля, когда мать семейства случайно застала в постели своих 14-летнего сына и 17-летнюю дочь. Она сразу написала заявление в полицию.

"Насколько я знаю, девочка была сверху... После того как всё произошло, он написал своим знакомым: "Я лишился девственности". Отец и мать у них общие", рассказал источник издания.

Подчёркивается, что подросток "проблемный" и ранее стоял на учёте за кражу. Сейчас этим делом занимаются правоохранители.

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А в подмосковном городском округе Серебряные Пруды 15-летний парень домогался своей четырёхлетней сестры. По словам соседей, мать подростка — алкоголичка, а сам он стоит на учёте у психиатра. Полиция проводит проверку.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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